Un tir plin de stupi cu albine s-a rasturnat pe Autostrada Bucuresti-Pitesti

"In noaptea de miercuri spre joi, pompierii giurgiuveni au fost solicitati prin 112 sa intervina pe A1, Bucuresti - Pitesti, in urma unui eveniment rutier in care a fost implicat un TIR incarcat cu stupi.Autocamionul s-a rasturnat la kilometrul 30, pe sensul de mers spre Pitesti. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului Bolintin Deal.Interventia pompierilor a fost una dificila, deoarece unele albine au iesit din stupi si roiau dezorientate in jurul salvatorilor", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Potrivit acesteia, soferul nu a fost ranit, pompierii au asigurat masurile PSI, iar la fata locului a fost solicitata sa intervina si o macara de mare tonaj pentru repunerea autocamionului pe carosabil.