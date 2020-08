Un TIR-ul care s-a rasturnat pe DN 17 a avariat noua autoturisme

Cele noua autoturisme erau oprite la semafor."Mai multe echipaje de politisti de la Rutiera si politisti locali au intervenit ca urmare a unui accident rutier care a avut loc in cartierul Unirea din Bistrita. Conform primelor date, cel mai probabil din cauza exploziei unei anvelope, soferul unei autobasculate (incarcata cu piatra) care circula pe directia Bistrita-Vatra Dornei, un barbat de 50 de ani, din Susenii Bargaului, a pierdut controlul acesteia si a intrat in coliziune cu o coloana de noua autoturisme care erau oprite la culoarea rosie a semaforului, dupa care s-a rasturnat", a transmis IPJ.In urma accidentului, s-a inregistrat o singura victima - un barbat de 53 de ani din comuna bistriteana Livezile, care conducea una dintre masinile avariate si a fost transportat la spital cu o plaga la o mana.Toti conducatorii auto implicati au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.Politistii continua cercetarile in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care a avut loc accidentul.Traficul rutier pe DN 17, in zona unde s-a produs accidentul, a fost blocat pentru aproximativ o ora, dupa care s-a circulat alternativ, pe o singura banda.