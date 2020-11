Unu din zece copii din Romania se duce la culcare flamand

Doar jumatate dintre adultii din mediul rural cunosc dreptul copiilor la protectie si doar o treime dreptul copiilor la libera exprimare, mai arata studiul. Peste o treime dintre parintii chestionati recunosc ca tipa sau striga la copii, 11% (1 din 10) ii imbrancesc sau zgaltaie pe copil, iar 4% ii jignesc.O proportie similara - peste 30% - dintre parinti considera ca pentru a-ti gasi de lucru este mai important sa ai relatii decat sa termini o scoala, conform aceluiasi raport.Comparativ cu valurile precedente ale cercetarii, in cea actuala, care acopera si lunile de criza sanitara si umanitara provocata de pandemia de COVID-19, se poate observa o crestere a ponderii celor care declara ca au adoptat masuri de criza precum: cumpararea de alimente in cantitati mai mici, imprumutarea sau primirea de alimente de la rude/prieteni, cumpararea a mai putine rechizite, carti pentru scoala copilului.Raportul cuprinde datele si analiza unei cercetari de teren realizate in perioada iunie-august 2020, pe baza metodologiei elaborate de World Vision Romania, ce prezinta deopotriva perspectiva adultilor si a copiilor. Esantionul cercetarii a cuprins 936 de gospodarii, in care locuiesc 4.338 de persoane. Au fost culese informatii de la 936 de adulti si 2.931 de copii.In 2020, in ciuda mesajelor intens mediatizate de promovare a igienei si, in primul rand, a spalatului pe maini in contextul pandemiei, igiena personala ramane deficitara in comunitatile cuprinse in cercetare.In mai mult de un sfert dintre gospodarii, copiii nu se spala intotdeauna pe maini de fiecare data dupa ce merg la toaleta. In 24% dintre gospodarii, minorii nu obisnuiesc sa se spele pe maini inainte de fiecare masa. Spalatul pe dinti de doua ori pe zi este o regula in numai 52% dintre gospodarii.Nerespectarea regulilor minime de igiena reprezinta o consecinta a saraciei si a lipsei utilitatilor de baza: apa curenta, baie amenajata si toaleta.Nici la scoala nu sunt intotdeauna respectate regulile minime de igiena: in 5% dintre scoli nu exista o sursa de apa pentru a te spala pe maini, iar in 12% nu sunt toalete cu apa curenta.Unu din zece copii nu are in continuare suficienta mancare si se duce seara flamand la culcare. In ceea ce priveste alimentatia, in 11% din gospodarii copiii primesc maximum doua mese pe zi, iar in 10% carnea sau pestele ajung in meniul celor mici doar o data pe saptamana. Mai bine de jumatate dintre copii nu consuma zilnic lactate si oua, iar mai putin de jumatate nu primesc zilnic nici legume si fructe.In 11% din familiile cu copii mai mici de cinci ani acestia nu au fost consultati nici macar o data in ultimul an de catre medicul de familie, in vederea evaluarii starii generale de sanatate si doar 30% dintre copiii cu varste intre 5 si 12 ani au efectuat analize medicale in ultimele 12 luni.Varsta medie la care tinerii (12-18 ani) iau contact cu bauturile alcoolice este de 13 ani. La aceeasi varsta copiii fumeaza prima tigara.Doua treimi (68%) din elevii din mediul rural ajung la scoala pe jos. 17% din copii parcurg zilnic pe jos peste 8 km ca sa ajunga la ore, iar mai bine de jumatate din copiii de gimnaziu si aproape trei sferturi din cei din clasele primare merg pe jos la scoala distante chiar si mai mari.Abandonul scolar in gimnaziu este strans legat de costul ridicat al scolii si, in egala masura, de rezultatele slabe ale copiilor, motive indicate de 56% dintre parinti. A crescut si numarul celor care prefera sa lucreze in loc sa invete.Doar 61% dintre copiii si tinerii chestionati sustin ca le place intotdeauna la scoala (in scadere de la 74% in 2016, respectiv 70% in 2018). Un sfert dintre tineri nu au acces intotdeauna la rechizitele de care au nevoie la scoala, iar 38% dintre parinti cumpara mai putine rechizite si carti pentru copii, pentru a face economii.27% dintre copii nu sunt ajutati niciodata de altcineva atunci cand nu stiu sa faca tema pentru acasaIn 80% dintre gospodarii, copiii si tinerii de toate varstele, de la gradinita la liceu, lucreaza acasa facand curatenie, ingrijind animalele sau avand grija de alti membri ai gospodariei, trei sferturi dintre ei timp de 1-2 ore pe zi. Acelasi timp este alocat temelor de catre 58% dintre copiii si tinerii chestionati.8% din tineri lipsesc uneori sau intotdeauna de la scoala pentru ca se duc sa munceasca, iar 17% se simt obositi pentru ca muncesc inainte sau dupa ore. 21% dintre tinerii cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani nu sunt la liceu, jumatate dintre acestia lucrand cu ziua. Peste jumatate dintre elevii care abandoneaza scoala, dupa clasa a VIII-a, o fac pentru ca familia nu isi permite costul scolii.Copiii constituie categoria sociala cea mai expusa saraciei si excluziunii sociale, Romania fiind in fruntea tarilor europene in aceasta privinta, cu un risc de 35,8% in 2019, cu peste 12% peste media europeana, conform Eurostat. In anul 2020, nevoile de baza ale copiilor din Romania rurala sunt in cea mai mare parte acoperite: sub 1% spun ca nu au o locuinta, 10% dintre ei se duc uneori sau intotdeauna flamanzi la culcare seara, in timp ce o proportie similara declara ca nu au niciodata, sau doar uneori, suficienta mancare.Privitor la confortul psihologic al copiilor in mediul familial, doar trei sferturi dintre parinti (77%) declara ca au cunostinte despre drepturile copiilor. Jumatate dintre parinti nu respecta dreptul copilului la protectie si 65% nu le respecta dreptul la libera exprimare.Unu din zece adulti spune ca nu ar interveni intr-un caz de abuz, considerand ca respectivele acte de agresiune fac parte din modalitatile de educare a copilului.La randul lor, aproape un sfert dintre tinerii de 12-19 ani chestionati sustin ca nu se simt in siguranta mereu in comunitate, iar jumatate dintre ei se tem de oamenii care consuma alcool si devin violenti.Parintii raman cele mai respectate modele de catre copii (79%), dar increderea in ei a scazut cu 14% fata de 2018.In Romania rurala, rolul principal in luarea deciziei apartine adultului, iar copiii nu sunt consultati in procesul decizional, fiind doar informati despre decizia finala (81%). Putin peste jumatate dintre copiii chestionati (55%) apreciaza ca ideile lor au fost puse in practica. 53% dintre copii sustin ca au participat in grupurile de consultari, fara a avea insa putere de decizie.Consultarea este declarativa si in cazul adultilor, respectiv doar 3% dintre primari consulta populatia adulta si sub 1% ii consulta si pe copii."Din pacate, drepturile copiilor din mediul rural in ceea ce priveste educatia, participarea, confortul psihologic in familie si la scoala sunt de multe ori ignorate chiar de cei care ar trebui sa vegheze la aplicarea lor: parintii, educatorii, decidentii - adultii care ar trebui sa faca Romania o tara mai buna pentru copii. Pandemia a acutizat problemele copiilor, cu consecinte pe termen lung asupra evolutiei lor. Respectarea drepturilor copilului, incepand cu cel la educatie, reprezinta un imperativ pentru o democratie care se gandeste azi la ziua de maine. Prin programele noastre facem eforturi impreuna cu copiii, parintii si educatorii pentru ca niciun copil de la sat sa nu se mai simta singur, umilit, marginalizat, fara sanse si fara viitor. Avem nevoie de politici publice coerente, puse in practica, care sa se concentreze pe bunastarea copilului, iar noi suntem oricand disponibili sa ajutam cu expertiza noastra la realizarea acestora", a declarat Mihaela Nabar, director executiv World Vision Romania.