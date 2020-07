UPDATE Trei raniti intr-un accident naval la Murighiol. A fost activat planul rosu de interventie

Se pare ca mai multe persoane au cazut in apa, reusind sa se salveze singure.Mai multe ambulante si un elicopter SMURD Constanta au fost trimise la fata locului, anunta ISU Tulcea.Din informatiile primite, in accident au fost implicate 2 ambarcatiuni (una de capacitate mare si una mai mica), ambele cu persoane la bord. Trei victime cu multiple traumatisme (dintre care 2 minori) primesc ingrijiri de la personalul medical aflat la fata locului."Avand in vedere numarul ocupantilor, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea echipajelor medicale la fata locului. Pana la acest moment, 2 persoane ar fi grav ranite. Pentru gestionarea situatiei, in zona respectiva au fost trimise o ambarcatiune pentru transport scafandri si 3 ambulante ale serviciului judetean de ambulanta . Totodata, in sprijinul echipajelor angrenate in misiunea de salvare, la locul incidentului a fost trimis si un elicopter SMURD", anunta reprezentantii ISU Tulcea.13 persoane se aflau la bordul celor doua ambarcatiuni. Politistii efectueaza acum cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care s-a produs evenimentul.