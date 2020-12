Urmarire ca-n filme. Hot de masini retinut de Politie dupa o cursa de 90 de kilometri

Martori oculari sustin ca un cap de TIR a fost vazut in diferite locuri fiind urmarit de 4-5 masini de Politie.La cateva ore dupa miezul noptii Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures a comunicat ca vineri, in jurul orelor 23.00 "a fost sesizat cu privire la faptul ca un autovehicul ar fi fost furat din Sighetu Marmatiei. Politistii maramureseni au luat masuri pentru interceptarea acestuia".Politistii au pornit in urmarirea presupusului hot, care se indrepta spre Baia Mare si au blocat intreaga zona, anunta emaramures.ro Conform comunicarii IPJ Maramures, in localitatea Baia Sprie politistii au executat semnal regulamentar de oprire a autovehiculului, insa conducatorul auto si-a continuatdeplasarea spre municipiul Baia Mare."Soferul a fost somat legal de catre politisti, care au executat ulterior mai multe focuri de arma inspre pneurile autovehicului, autovehiculul fiind oprit", mai precizeaza IPJ Maramures.Pana la oprirea autotractorului, aceasta a acrosat o autospeciala din cadrul Biroului Rutier Baia Mare.IPJ Maramures precizeaza ca soferul a fost identificat ca fiind un tanar de 27 de ani din satul Harnicesti, comuna Desesti. Acesta a fost imobilizat, incatusat si transportatla sediul politiei pentru cercetari.In urma evenimentului nu au rezultat victime omenesti.Dupa ce autoutilitara furata a fost oprita, soferul a coborat din masina si a incercat sa fuga, fiind in cele din urma retinut.CITESTE SI: