USR-PLUS Neamt cere demisia lui Ionel Arsene de la sefia Consiliului Judetean. Alianta a refuzat sa participe la negocierile cu PSD pentru numirea unui nou manager

Sursa citata precizeaza ca Iulian Bulai si Ioan Meraru, copresedinti ai Aliantei USR-PLUS Neamt, au refuzat sa participe marti la negocieri cu PSD si Ionel Arsene pentru numirea unui nou manager la Spitalul Judetean Neamt."In viziunea USR-PLUS, singura solutie pentru ocuparea postului de director de spital nu se poate obtine in urma negocierilor politice, asa cum ne-au obisnuit pana acum PSD si PNL , ci in urma unui proces transparent care sa implice organizarea unui concurs. Numai in acest mod vom fi siguri ca functia de manager al spitalului va fi ocupata de un profesionist. Aceste negocieri s-au dovedit a fi un simplu exercitiu de imagine pentru presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, care deja a desemnat un manager interimar al unitatii spitalicesti.Practic, am primit inca o dovada ca negocierile sunt, de fapt, niste chestiuni de fatada pentru administratia PSD-ista a judetului, care, in frunte cu Ionel Arsene, este responsabila pentru managementul dezastruos al spitalului din ultimii patru ani. USR-PLUS Neamt ii cere demisia lui Ionel Arsene pentru modul dezastruos si iresponsabil in care a gestionat aceasta institutie", arata Alianta, intr-un comunicat de presa.Lucian Micu a anuntat luni pe Facebook ca demisioneaza din functia de manager la Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. El a spus ca prezenta sa in functia de manager nu mai ajuta cu nimic in acest moment si a venit timpul sa se retraga si sa astepte ca specialistii sa stabileasca foarte clar cauzele care au dus la producerea incendiului de la SJU Neamt.Si organizatia PNL Neamt a cerut marti demisia lui Ionel Arsene de la sefia CJ Neamt. "Consecintele deciziilor lui au fost tragice pentru nemtenii care si-au gasit sfarsitul in locul in care ar fi trebuit sa fie salvati", au explicat liberalii filialei.