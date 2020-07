VIDEO Accident spectaculos produs la Alba Iulia, filmat live de o camera de bord. Momentul impactului dintre doua autoturisme

Accidentul a avut loc pe soseaua din fata sediului Spitalului Judetean de Urgenta Alba.Un autoturism Daewoo Matiz a fost lovit de un Hyundai , in intersectia din fata unitatii medicale. Autoturismul Matiz s-a rasturnat in urma impactului, dupa care a revenit pe cele patru roti.O persoana a fost ranita usor, iar traficul rutier a fost temporar ingreunat pe Bulevardul Revolutiei, in zona accidentului.Soferul din Daewoo circula pe banda a doua, in timp ce pe banda intai un alt autoturism oprise pentru a permite masinii Hyundai sa intre spre spital. In momentul respectiv a avut loc impactul, iar masina lovita s-a rasturnat.