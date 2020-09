VIDEO Accidentul in care a fost implicat ministrul Lucian Bode, anchetat de Parchetul Militar. "In mod cert, nu poate sa aiba dispozitive luminoase sau acustice"

USR cere explicatii publice

Pe internet au aparut imagini cu masina in care se afla acesta, depasind pe contrasens in mod repetat, inainte de tamponare.Surse judiciare au declarat pentru Europa FM ca doua persoane au fost ranite: ofiterul SPP, care conducea pe contrasens, si o femeie din Polonia, pasager in masina izbita in plin.Masina in care se afla Ministrul Transporturilor a fost filmata pe drumul dintre Pitesti si Ramnicu Valcea.In imagini se vede cum soferul intra de mai multe ori pe contrasens, pentru a depasi alte autoturisme, ca si cum ar fi foarte grabit. La scurt timp, masina s-a ciocnit cu un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus si s-a oprit intr-un gard.De asemenea, USR cere explicatii publice ministrului Transporturilor, Lucian Bode, dupa accidentul rutier in care a fost implicat, in judetul Arges, solicitandu-i sa spuna care era urgenta de a se deplasa cu semnalizare acustica si luminoasa pe drumurile publice si de ce masina circula pe contrasens. Totodata, USR solicita Politiei sa spuna ce verificari a facut in acest caz si ce masuri a luat.Lucian Dinita, fost sef al Politiei Rutiere, a declarat la Digi 24 ca insotirea ministrilor se face la cerere. "O masina de politie trebuie sa fie in fata, iar masina insotita sta in spate. Nu am date, dar e posibil ca masina ministrului sa fi gonit ca sa ajunga masina de politie. In mod cert insa, o astfel de masina nu poate sa aiba dispozitive luminoase sau acustice. Astfel de depasiri cum vedem in imagini pot fi facute doar daca masina de politie era in fata", a explicat Lucian Dinita.Nu a fost stabilita viteza masinii in care se afla ministrul, dar accidentul a avut loc in localitate, unde limita este de 50 de kilometri la ora.Codul Rutier prevede ca masinile Serviciului de Protectie si Paza pot fi dotate cu lumini albastre, iar ele pot fi aprinse daca se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta.