VIDEO Femeia din Buzau care a intrat intentionat intr-o motocicleta de Politie, arestata pentru tentativa de omor. Agentul care o urmarea a fost coleg cu Bogdan Gigina

Anda Vladescu, soferita de 32 de ani care a provocat, miercuri seara, accidentul in urma caruia o motocicleta a Politiei a fost distrusa complet, iar agentul care o urmarea a fost ranit usor a fost arestata preventiv pentru 30 de zile. Decizia judecatorilor poate fi contestata.Miercuri seara, in jurul orei 19.30, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Unirii din municipiu, pe sensul de mers Buzau spre Ploiesti, o femeie de 32 de ani din Berca ar fi schimbat directia de deplasare cu intentia de a acrosa un motociclist de 29 de ani, care conducea o autospeciala de Politie si care se deplasa in acelasi sens. In urma impactului, motocicleta a ricosat intr-un alt autoturism si a luat foc.Din primele cercetari a reiesit ca politistul, aflat in serviciu, efectuase anterior semnal de oprire catre soferita, semnal pe care aceasta nu l-a respectat. Mai mult, soferita l-a acrosat cu autoturismul si, dupa producerea accidentului, a parasit locul faptei, continuandu-si deplasarea pe directia Buzau-Ploiesti, fiind oprita dupa cativa kilometri de alte echipaje plecate in urmarirea sa.Politistul de 29 de ani de ani, venit la Buzau prin transfer de la Brigada Rutiera a Capitalei, fost coleg cu Bogdan Gigina, ar fi observat defectiuni la autoturismul Fiat condus de tanara pe strazile orasului si ar fi venit dupa ea cu intentia de a o opri. La iesirea din oras, pe Calea Eroilor, femeia ar fi schimbat brusc directia de mers, a acrosat motocicleta de politie pe care a proiectat-o intr-un taxi ce se deplasa pe sens opus. In urma impactului, motocicleta a luat foc iar politistul a fost aruncat pe asfalt cativa metri.Potrivit reprezentantilor IPJ , soferita de 32 de ani a fost initial retinuta pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor sub forma ultrajului si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei.