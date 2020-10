VIDEO FOTO Accident grav in comuna Ruginoasa din Iasi. Doua camioane s-au facut praf dupa ce s-au izbit frontal

Cauza acestui accident ar fi, conform politiei, neatentia. Cele doua masini s-au transformat intr-un morman de fiare.Martorii spun ca cei doi soferi s-ar fi ciocnit pentru a evita un alt accident.Pe filmare se aude cum un barbat ii povesteste celui care inregistreaza, sofer si el, ca cele doua camioane s-ar fi ciocnit dupa ce o alta masina ar fi incercat sa iasa dintr-o curte fara sa se asigure.Politia spune ca neatentia ar fi dus la aceast accident."Azi in jurul orei 11, am fost sesizati prin apel unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca pe DN 28 A, in localitatea Ruginoasa, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenesti", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, agent de politie Bilea Ioana.Conform primelor cercetari, a rezultat ca un camion condus dinspre Pascani catre targu Frumos de catre un sofer de 36 de ani ar fi intrat in coliziune cu un alt camion condus din directia opusa de catre un barbat de 55 de ani.In urma impactului, ambii barbati au fost raniti . Soferul de 36 de ani a fost testat cu alcooltest, rezultatul fiind zero. Cel de 55 de ani nju a putut fi testat si i s-au recoltat probe biologice.Politia a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.