VIDEO/ FOTO Accident grav pe Autostrada A1. O soferita de 23 de ani s-a rasturnat cu masina in afara drumului. A fost gasita la 15 metri de autoturism

Ea a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la un spital din Capitala"Prin 112 am fost anuntati de un participant la trafic ca pe A1, la kilometrul 32, pe sensul de mers spre Pitesti, un autoturism s-a rasturnat in afara partii carosabile.La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Bolintin Deal cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o descarcerare, precum si un echipaj SAJ care au gasit un singur autoturism rasturnat in afara partii carosabile si o victima inconstienta la aproximativ 15 metri de acesta.Este vorba de o tanara in varsta de 23 de ani din capitala care conducea autoturismul si se afla singura in masina", a declarat purtatoarea de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Pompierii si politistii sositi la fata locului au extins cautarile pe o raza de doua sute de metri de autoturismul rasturnat si au constatat ca nu mai exista alta victima care sa se fi aflat in masina si sa fi fost proiectata in afara autoturismului.Politia spune ca in zona traficul a fost blocat cateva zeci de minute.