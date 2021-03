VIDEO FOTO Accident rutier grav la Letcani, in judetul Iasi. Sunt 11 victime dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit

Accidentul s-a produs in jurul orei 07.00, transmite politia.Potrivit ISU Iasi, accidentul rutier s-a produs intre un microbuz si un autoturism, iar in urma acestuia au rezutat 11 victime (9 sunt in microbuz si 2 in autoturism).Politistii rutieri si mai multe echipaje de prim ajutor au fost trimise la locul accidentului."La fata locului a fost trimis un echipaj de Terapie Intensiva Mobila, un echipaj de tip B, un SAJ, un echipaj de victime multiple, descarcerarea", a precizat ISU Iasi"Sunt sapte victime care au nevoie de ingrijiri medicale si vor fi transportate la spital sase victime. Nu a fost nevoie ca echipajele de descarcerare sa intervina. Accidentul A avut loc la iesire din Letcani spre Podu Iloaiei pe DN 28", a transmis ISU Iasi.