VIDEO Ghinionul unui sofer care s-a incadrat gresit in sensul giratoriu. Cine se afla la volanul masinii cu care a evitat coliziunea

In momentul in care a incercat sa vireze la stanga, soferul masinii Seat a fost la un pas sa loveasca un autoturism Audi, al carui conducator auto incerca sa iasa din sensul giratoriu, semnalizand dreapta.Impactul intre cele doua masini a fost evitat la limita, iar de la volanul autoturismului Audi a coborat un politist imbracat in uniforma de serviciu, care i-a semnalizat soferului din Seat sa opreasca la marginea drumului."Soferul a fost sanctionat contraventional cu 6 puncte amenda si 870 de lei pentru neincadrarea corespunzatoare in sensul giratoriu in vederea efectuarii virajului la stanga" a declarat Alina Farcuta, comisar-sef al IPJ Bihor, pentru publicatia Bihon.ro