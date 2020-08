VIDEO Grav accident rutier in Suceava. Un tanar de 19 ani a murit si alti trei au fost grav raniti

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, o masina a ajuns in sant, intre localitatile Horodnic si Galanesti, acolo intervenind pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD , precum si doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean.In accident au fost implicate patru persoane, dintre care una a ramas incarcerata in masina, iar o alta a fost prinsa sub autoturism."Persoana care a fost prinsa sub masina este inconstienta si i se aplica manevre de resuscitare", a transmis ISU Suceava, precizand ulterior ca manvrele nu au avut rezultat, fiind declarat decesul tanarului de 19 ani.Celelalte victime , in varsta de 19, 20 si 23 de ani, au fost transportate la spital, constiente, dar cu traumatisme grave.