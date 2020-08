VIDEO Europol publica noi imagini dramatice de la accidentul din Buzau. Un politist pe motocicleta a fost lovit de masina pe care o urmarea

Europol: Tupeu fara margini

"O minune a facut ca Adrian, politistul rutier sa nu fie lovit de taximetrist, scapand astfel cu viata.Multumim pe aceasta cale cetatenilor care au intervenit pentru a-l ajuta si pentru a limita efectele incendiului!", a transmis Sindicatul EuropolAccidentul s-a produs miercuri 19 august 2020.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Buzau, politistul de 29 de ani se afla in urmarirea unui autoturism, condus de o femeie de 32 de ani, din Berca, pe Calea Eroilor din municipiul Buzau. La un moment dat, motocicleta a fost acrosata de autoturismul urmarit si proiectata intr-un taxi aflat pe sens opus.In urma impactului, motocicleta de politie a luat foc si a ars complet, iar politistul a fost preluat de o ambulanta pentru ingrijiri medicale.Femeia, aflata la volanul unui autoturism Fiat , a fost oprita ulterior de un alt echipaj de Politie. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a petrecut evenimentul rutier si daca gestul soferitei a fost unul intentionat, in incercarea de a scapa de politistul care o urmarea."Tupeu fara margini al unei femei de 32 ani care se afla la volanul unui autoturism pe care il conducea pe strazile din Buzau.Dupa ce un politist rutier pe motocicleta a efectuat semnalul regulamentar de oprire, femeia a incercat sa scape lovindu-i motocicleta care a fost proiectata intr-un taxi care circula de pe sensul opus.Se poate observa cum femeia pierde pentru scurt timp controlul volanului dar redreseaza autorurismul si se deplaseaza in viteza crezand ca a scapat dupa ce vede motocicleta in flacari" a scris sindicatul politiei pe pagina de Facebook."Adrian nu se pierde cu firea, indeparteaza curiosii din jurul focului si isi anunta colegii despre caracteristicile autoturismului.La scurt timp dupa mobilizarea echipajelor din teren, femeia este identificata intr-o benzinarie, unde probabil se ascundea. Aceasta a fost retinuta si este acuzata in acest moment de savarsirea infractiunii de "tentativa de omor " si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei".Ii transmitem sincere felicitari colegului nostru, agent principal de politie Adrian Popa, pentru modul de interventie si perseverenta de care a dat dovada si ne bucuram nespus pentru faptul ca nu a suferit vatamari grave", a mai postat organizatia sindicala.