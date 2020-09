VIDEO Imagini socante cu o femeie lovita mortal pe trecerea de pietoni. Victima a fost aruncata zeci de metri prin aer

In urma impactului, femeia a fost aruncata in aer si a cazut la zeci de metri de locul in care a fost lovita.Din imagini se poate observa ca femeia a alergat pe trecerea de pietoni, iar masina care a lovit-o avea viteza foarte mare. La ora la care a avut loc accidentul, 20.30, ploua torential la Aiud.Femeia a fost transportata in stare grava la spital, dar nu a mai putut fi salvata. Masina era condusa de un tanar de 24 de ani, din comuna Mihalt.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Soferul este cercetat penal pentru ucidere din culpa.