VIDEO Mai multi turisti au blocat ambulanta intrata pe partia din Busteni in ajutorul unui copil accidentat. "Avem si noi copii mici si ne sperie copiii"

Unul dintre turisti, nemultumit ca masina a intrat pe partie, a aruncat cu vin fiert pe geamul ambulantei."Avem si noi copii mici si ne sperie copiii, e normal. De ce sa ne dam la o parte? El vrea s-o bage pe partie!" - au fost reprosurile turistilor.Turistii furiosi au bruscat si un angajat al Salvamontului, care a incercat sa calmeze spiritele.Salvamontistul a solicitat interventia jandarmilor, care i-au amendat pe trei dintre indivizii recalcitranti, scrie Digi 24. Valoarea amenzii date barbatului care a aruncat cu vin a fost de 200 de lei. In timp ce jandarmii completau procesul verbal, sotia turistului a sunat la 112 si a cerut ajutorul politiei pe motiv ca se simte intimidata de prezenta oamenilor in uniforma.La fata locului a sosit si un echipaj de politie care a sanctionat femeia cu 2.000 de lei pentru apelare in mod nejustificat a numarului unic de urgenta. Cei doi turisti sunt din judetul Ilfov. Potrivit unor sure, barbatul si-a cerut scuze si a recunoscut ca a exagerat.Citeste si: