VIDEO Masina in flacari la iesirea din Golesti spre Buzau. O femeie a fost transportata la spital

La fata locului au intervenit trei echipaje ale Detasamentului de Pompieri Focsani cu o autospeciala de stingere si cu una de descarcerare. Autoturismul a ars in totalitate, spun martorii prezenti la fata locului."Din fericire, soferul a apucat sa se autoevacueze. Cu toate acestea, paramedicii au acordat primul ajutor calificat unei persoane de sex feminin, in varsta de 50 de ani, care a suferit atac de panica. Ulterior, pacienta a fost preluata si transportata la U.P.U. Focsani. In urma evenimentului a ars 98% din autoturism. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul ca incendiul a izbucnit in urma unui scurtcircuit electric" a comunicat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea pentru Monitorul de Vrancea.