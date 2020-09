VIDEO Momentul in care un TIR a scapat de sub control si a patruns intr-o curte. O fetita de 3 ani a murit pe loc

Soferul a spulberat gardul si a patruns in curte cu toata viteza. Barbatul care se afla la volan a murit dupa ce camionul s-a oprit in zidul unei case. Fetita de 3 ani, care se juca in curte, au murit ea pe loc. Bunica acesteia, in varsta de 67 de ani, a fost ranita.Momentul in care camionul scapat de sub control intra cu toata viteza in curte a fost surprins de o camera de supraveghere de pe o cladire din zona.In imagini se vede cum capul camionului intra cu toata viteza in curtea familiei din Bucium, Iasi. Un nor de praf se ridica in urma lui.Potrivit primelor date, soferul camionului circula cu viteza si a pierdut controlul masinii intr-o curba, dupa ce incarcatura a inceput sa se clatine. Containerul s-a desprins de capul de TIR si a cazut pe partea stanga.Soferul a pierdut controlul directiei de mers si a iesit de pe sosea, distrugand doua garduri si traversand o curte.