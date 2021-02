VIDEO Momentul teribil in care cele doua fete din Bucuresti au fost spulberate pe trotuar. Cum s-a petrecut tragedia

Claudiu Costea, purtator de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, a declarat ca se efectueaza cercetari pentru a se stabili exact cauzele accidentului , dar ca au fost analizate imaginile de pe camerele de supraveghere din zona, iar automobilul parea ca se deplaseaza cu viteza mare."Colegii mei au vizionat si imagini de pe camerele video. Intr-adevar, venea destul de tare autovehiculul. Sa spunem ca, daca nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, era intr-o intersectie in care trebuia sa faca viraj la dreapta sau la stanga, dar a pierdut controlul asupra directiei de mers. Toate lucrurile acestea vor fi stabilite dupa ce vor fi administrate toate probele", a adaugat purtatorul de cuvant al Brigazii Rutiere.Femeia care a provocat accidentul le-a spus anchetatorilor, la audieri, ca nu conduce in mod uzual si ca s-ar fi urcat la volan in locul sotul ei, care bause. Mai mult, ea ar fi spus ca nu are deloc experienta pe o masina automata, cum este cea cu care a provocat accidentul, astfel ca a incurcat pedalele.Femeia a fost audiata si i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, dar nu sunt indicii ca ar fi fost bauta a declarat duminica, purtatorul de cuvant al Parchetului Judecatoriei Sectorului 2, Rodica Nitescu."Nu s-a luat nicio masura preventiva impotriva ei. Era foarte lovita, inclusiv la fata. A fost batuta, era intr-o stare foarte proasta, era si in stare de soc. Nu s-a considerat ca este oportuna luarea vreunei masuri", a afirmat procurorul Rodica Nitescu.Potrivit acesteia, femeia, care a mers singura la audieri dupa ce a primit ingrijiri medicale la spital, nu le-a putut explica anchetatorilor ce anume s-a intamplat de a pierdut controlul volanului. Ea ar urma sa fie reaudiata cel tarziu luni, a adaugat procurorul.Cele doua fete care si-au pierdut viata aveau 6 si 21 de ani, au precizat duminica reprezentanti ai Brigazii Rutiere. Initial, Politia anuntase ca una dintre fete are 14 ani. "A fost data o varsta aproximativa de catre persoanele aflate la fata locului. Fata era foarte grav ranita, iar eroarea s-a produs din cauza imposibilitatii de a o identifica. A fost preluata si dusa rapid la spital", a precizat pentru HotNews.ro purtatorul de cuvant al Brigarii Rutiere, Claudiu Costea.Accidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe strada Mentiunii din Sectorul 2. Femeia, in varsta de 57 de ani, a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina un stalp. Din impact, autovehiculul a fost proiectat in gardul unui imobil, unde le-a accidentat pe cele doua fete care se aflau pe trotuar.Fetita de 6 ani si-a pierdut viata inainte de a ajunge la Spitalul Floreasca, iar fata de 21 de ani a fost transportata la Spitalul Grigore Alexandrescu, insa nu a mai putut fi salvata. "A suferit politraume majore, multiple fracturi, TCC, era intubata, ventilata. A facut stop cardio-respirator cand era dusa spre sala de operatie si nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul", a declarat pentru Mediafax purtatorul de cuvant al Spitalului "Grigore Alexandrescu", Raluca Alexandru.