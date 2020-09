VIDEO Sibiu: Un sofer care conducea haotic pe contrasens, filmat cum se infige cu masina intr-un cap de pod la Slimnic

Camera de bord a unui sofer sibian a surprins momentul teribil in care masina care circula in fata lui iese de pe carosabil si se se izbeste de un cap de pod.Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 14.00, pe DN14, in localitatea Slimnic. In imagini se vede cum, inainte de impact, soferul circula haotic. Intra pe contrasens si are probleme in a tine linia dreapta, potrivit observatornews.ro. La scurt timp, masina, o Dacia Sandero, se opreste intr-un cap de pod.Din fericire, chiar daca coliziunea a fost puternica, barbatul de 60 de ani a scapat teafar. A fost descarcerat de echipajele ISU, a primit primele ingrijiri medicale si a fost transportat la spital constient, cu rani minore."Nu continua calatoria spre moarte"Soferul sibian a carui camera de bord a filmat impactul a publicat pe Facebook un mesaj, dar si imagini de la locul accidentului. Omul a precizat ca data de pe inregistrare este gresita, pentru ca tocmai resetase camera."VARSTA/OBOSEALA LA VOLAN: martor fara voie la un accident astazi 12.09.2020, h 13:35 Slimic-SB, (data de pe film nu este corecta tocmai resetasem camera...). Autor un domn de 80 de ani care cel mai probabil obosit fiind dupa lucrul in livada, adoarme cateva secunde la volan, avc tranzitoriu nu cred ca a fost. Ma bucur ca am ajutat la descarcerare si ca dansul era constient, fara leziuni majore la preluare SMURD , insa am 2 ganduri:1. Esti in masina cu soferul obosit mai bine sa traga pe dreapta chiar in momentul acela, nu continua calatoria spre moarte;2. Legat de epidemiologia bolilor netransmisibile / gerontoepidemiologie, nu ar trebui intervenit cu date/propuneri legislative si vazute conditiile de prelungire pentru carnetele de conducere ale persoanelor de peste 75 de ani atat pentru propria lor protectie dar si a celor din jur? Tari ca Japonia inregistreaza an de an adevarate tragedii provocate in acest fel ...