VIDEO Un sofer a adormit la volan si a intrat cu masina pe contrasens intr-un camion: Rezultatul: doi morti si trei raniti grav

Potrivit ISU Sibiu, cele doua persoane decedate sunt soferul autoturismului, care a patruns pe contrasens, un barbat de 50 de ani din Sebes si o femeie de 47 de ani tot din Sebes aflata pe locul stanga spate.Totodata, sunt ranite 3 persoane: o femeie de 26 ani din Sebesel si un barbat de 42 de ani din Aiud, pasageri in autoturism si soferul camionului (42 de ani, din Racovita).Primele indicii arata ca soferul autoturismului care circula spre Brasov, pe fondul starii de oboseala, a patruns cu autoturismul pe contrasens si a intrat in coliziune cu un camion.Potrivit ISU Sibiu la fata locului au intervenit doua echipaje SMURD si un echipaj de descarcerare. Doua persoane au ramas blocate in autoturism, fiind nevoie de interventia echipajelor de descarcerare.Cand echipele de interventie au ajuns la fata locului soferul era decedat, iar femeia se afla in stop cardio-respirator, iar echipajul SMURD au inceput manevrele de resuscitare. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru femeie, fiind declarat decesul.Alte doua persoane de sex masculin cu multiple traumatisme au primit ingrijiri medicale si au fost transportate a spital.