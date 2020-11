VIDEO Un student s-a urcat intr-un copac, la 8 metri inaltime, ca sa aiba internet pentru cursul online

Alexei Dudoladov este un tanar de 21 de ani, blogger si student la Institutul de Transporturi pe Apa din Omsk. Acesta a facut un apel catre autoritati , cerand o acoperire mai buna cu internet, din varful mesteacanului, potrivit Reuters.Dudoladov ii spune guvernatorului regional Alexander Burkov ca internetul sau de acasa este foarte slab si nu se poate conecta pentru cursurile online, asa ca este obligat sa apeleze la solutii extreme."Trebuie sa merg in padure, la 300 de metri distanta de sat si sa urc in mesteacanul de 8 metri si sa intru pe Zoom pentru a vorbi cu profesorii ca sa le dovedesc ca nu chiulesc de la curs fara motiv", a spus el.CITESTE SI Prostituata batuta si talharita intr-un hotel din Predeal. Atacatorul, un client al femeii in varsta de 40 de ani