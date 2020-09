VIDEO FOTO Un TIR a lovit un autobuz la Iasi si l-a proiectat intr-un microbuz aflat pe contrasens. Un om a murit si 13 sunt raniti

"In jurul orei 5,53, accident rutier in intersectia de la Letcani in care au fost implicate un autobuz, un TIR si un microbuz.Au fost 13 victime , 4 au fost descarcerate, 6 transportate la spital. Incepand cu ora 6,00 a fost activat planul rosu de interventie.Au fost trimise doua autospeciale transport victime multiple, trei autospeciale de prim-ajutor medical, o autospeciala de terapie intensiva cu medic, un echipaj de descarcerare, o autospeciala de stingere cu descarcerare", a declarat Georgica Onofreiasa, de la Biroul de Presa al ISU Iasi.Coordonatorul UPU- SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a precizat ca, in urma accidentului, soferul microbuzului a decedat, una din cele sase persoane aflate in autoturism a suferit un stop cardiorespirator si este transportata la UPU de la Spitalul Sf. Spiridon, celelalte persoane fiind duse si ele la spital.Soferul TIR-ul cu volan pe dreapta a vrut sa intre pe drumul european si, din cauza ca nu s-a asigurat, a intrat intr-un autobuz care circula regulamentar spre Targu Frumos.Masina de calatori s-a invartit de cateva ori si a lovit un microbuz Opel Vivaro, al carui sofer a decedat, potrivit ziaruldeiasi.ro