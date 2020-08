VIDEO Vloggerul Selly se lauda ca le-a facut o farsa jurnalistilor si si-a "fabricat" un accident rutier: "Totul a fost regizat de mine"

Andrei Selaru a precizat ca postul respectiv de televiziune difuzase anterior si alte materiale si informatii neverificate despre el.Stirea falsa s-a rostogolit in toata presa. "Toata presa a "muscat-o" si a dat mai departe stirea despre "accident". NIMENI nu a verificat! NIMENI nu m-a sunat nici pana acum, spune Selly, potrivit paginademedia.ro Joi, Selly a dezvaluit farsa intr-o noua postare: "Masina e un model 3D si totul a fost regizat de mine! Am facut-o sa va arat cat de usor este sa dezinformezi si ca nu tot ce vedeti la televizor este adevarat"."Postul asta de stiri mi-a speriat toata familia pentru un punct de rating in plus!", spune Selly in postarea de joi.Citeste si: