Zeci de persoane implicate intr-un accident produs in Prahova: Un autobuz, un microbuz si o masina au intrat in coliziune

Zeci de persoane au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care s-a produs intre un autobuz, un microbuz si un autoturism, pe DN1B, la iesirea din Ploiesti spre Blejoi, judetul Prahova.

In urma coliziunii, doua victime au fost transportate la spital.

Potrivit Politiei Prahova, accidentul a avut loc intr-un sens giratoriu, pe DN 1B, intre un autobuz, un microbuz si un autoturism.

Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a afirmat ca in autobuz erau 41 de calatori, in microbuz 14 persoane, iar in autoturism, doua persoane.

"Sunt doua persoane ranite din microbuz, au traumatisme. Au fost transportate la spital. Restul persoanelor au refuzat transportul", a declarat Vasiloe.

Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cauza accidentului.

