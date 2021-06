UPDATE Autoturism cu patru persoane, cazut intr-o rapa in judetul Bacau. Doua persoane au decedat

: Doua persoane au murit in accidentul rutier care s-a produs, duminica, pe DN11, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru.Potrivit acesteia, soferul autoturismului a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat in afara carosabilului."Din primele cercetari, politistii au stabilit ca un conducator auto de 22 ani, din Onesti, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 11, din directia Brasov catre Onesti, a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din impact a rezultat decesul a doua persoane, un tanar de 19 ani si o femeie de 53 ani, si ranirea conducatorului auto si a unui pasager de 42 ani", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau.Traficul rutier se desfasoara pe un sens de mers.Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, pe DN 11 Onesti-Targu Secuiesc, in comuna Bogdanesti, judetul Bacau, un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat in afara carosabilului, intr-o rapa."Potrivit primelor informatii, doua persoane sunt resuscitate la fata locului, a treia persoana este transportata la spital, iar cea de-a patra persoana este descarcerata, fiind evaluata medical la fata locului", a transmis Infotrafic.Traficul rutier este intrerupt pe ambele sensuri pentru a permite interventia echipajelor specializate.