Baietel de 4 ani, decedat dupa ce a fost acrosat de un autoturism

Potrivit sursei citate, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Horezu au intervenit la un accident in comuna Otesani, pe DN 65 C, unde un autoturism a acrosat o femeie din localitate si copilul acesteia, de 4 ani.Minorul a fost transportat la spital, fiind accidentat grav , dar constient. Ulterior, acesta a decedat.Soferul autoturismului are 18 ani si in urma testarii a rezultat ca nu a consumat alcool Traficul in zona a fost blocat pe parcursul cercetarii.