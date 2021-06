Impact spectaculos intr-o intersectie din Iasi. Un sofer beat a spulberat o masina care era oprita regulamentar la semafor VIDEO

Este vorba despre un accident rutier dintre un autoturism marca BMW si unul Mazda. Cel din urma se deplasa cu viteza si a intrat in spatele unui autoturism marca BMW, care era oprit la semafor. Ambii soferi sunt sub influenta alcoolului, cel de pe BMW avand alcoolemie de 0,06 mg/litru alcool pur in aerul expirat.In ceea ce il priveste pe soferul care conducea autoturismul Mazda, acesta venea de la un gratar din Barnova, avand o alcoolemie de 0,92 mg/litru alcool pur in aerul expirat.Din nefericire, accidentul s-a soldat cu doua victime , una dintre ele refuzand transportul la spital, potrivit informatiilor obtinute de reporterii BZI.ro Iata momentul impactului de pe camera de bord a unui participant la trafic