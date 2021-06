Doua camioane s-au ciocnit pe autostrada A1. O persoana a murit dupa impactul violent

In urma impactului, o persoana a murit, iar o parte din incarcatura din unul dintre camioane a ajuns pe carosabil.Conform datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Giurgiu, accidentul a avut loc la kilometrul 21 al autostrazii, pe sensul de mers catre Bucuresti."Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, una dintre acestea fiind inconstienta. Este vorba despre un pasager care se afla intr-unul dintre camioane. Barbatul, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost preluat de echipajele SAJ si SMURD care au inceput manevrele de resuscitare. Din nefericire, a fost declarat decesul barbatului", transmite ISU Giurgiu.A doua persoana implicata in accident - soferul unuia dintre TIR-uri - este ranita, primind ingrijiri la fata locului de la paramedicii SMURD.Bucati din caroseria celor doua camioane, dar si o paret din incarcatura unuia dinte ele au ajuns pe sosea.Pompierii au actionat pentru inlaturarea elementelor de caroserie de pe partea carosabila, astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta.