Trei persoane au murit dupa un accident groaznic. Coliziune frontala intre un tir si un autoturism

"Accident rutier pe DN1 E60, intersectie cu DC 126, intre localitatile Morlaca - Hodis. Din datele primite de la fata locului, in evenimentul rutier a fost implicat un ansamblu de vehicule si un autoturism. Autoturismul care se deplasa in directia Cluj-Napoca ar fi intrat in coliziune cu un camion care circula pe sensul opus", a transmis, miercuri, IPJ Cluj.Sursa citata a precizat ca in urma impactului a rezultat decesul a trei persoane.Traficul in zona accintului este complet blocat.