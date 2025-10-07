Accident cu 100 de masini in SUA, soldat cu mai multi morti

Autor: Ionela Samoila
Luni, 01 Aprilie 2013, ora 09:28
2474 citiri
Accident cu 100 de masini in SUA, soldat cu mai multi morti
Foto: mtairynews.com

Cel putin trei persoane au murit, alte 15 fiind ranite, ca urmare a unui accident rutier in care au fost implicate 100 de masini, produs, duminica, in statul american Virginia.

Potrivit autoritatilor, 17 coliziuni s-au produs pe o raza de 1,6 kilometri, in jurul orei locale 13:00, cand in zona era foarte multa ceata, scrie BBC. Carambolul s-a produs pe autostrada 77, in zona montana Fancy Gap.

Aceasta zona este renumita pentru ceata densa.

Carambolul din Virginia este considerat cel mai grav produs din 1997 incoace. Cozile de masini s-au intins pe o distanta de pana la 12 kilometri.

Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. ”Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. ”Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
Gigi Becali a lansat un nou atac public împotriva fostului său protejat George Simion, acuzat de „trădare” și amenințat cu izolarea politică. Patronul FCSB anunță că s-ar alia cu...
Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
Călin Georgescu trebuie să se prezinte marți, 7 octombrie, la sediul poliției din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă în dosarul în care a fost trimis în judecată...
#accident 100 masini SUA, #ciocnire masini Virginia, #accident rutier ceata SUA, #morti raniti accident SUA , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump vrea să știe ce planuri are Zelenski cu rachetele Tomahawk. „Nu vreau să escaladez războiul”
  2. Rafila, despre cazul copiilor decedați la spitalul Sf. Maria din Iași: „Unii dintre aparținători sunt colonizați cu bacterii multirezistente”
  3. Cât vor dura frigul și ploile. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie
  4. De ce nu a putut fi contactat unul dintre câștigătorii Premiului Nobel pentru Medicină. „Cred că ar putea fi în drumeții”
  5. Răsturnare de situație. Mihaela Rădulescu a aflat cauza morții iubitului Felix Baumgartner: ”Nu avea defecte”
  6. Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
  7. Mărturiile cutremurătoare ale rudelor altor copii decedați la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. „Serafima a dorit să trăiască. Cineva trebuie tras la răspundere!” Ce arată controlul DSP
  8. Preotul exclus din Biserica Ortodoxă pentru legăturile cu Rusia își construiește un nou lăcaș de cult: “Biserica zidită de noi se află acum sub ocupație”
  9. Momentul când un elicopter medical se prăbușește pe o autostradă. Trei oameni, în stare critică VIDEO
  10. Româncă ucisă cu bestialitate în Italia. „A țipat după ajutor, dar vecinii au intervenit destul de târziu”