Accident cu 100 de masini in SUA, soldat cu mai multi morti

Cel putin trei persoane au murit, alte 15 fiind ranite, ca urmare a unui accident rutier in care au fost implicate 100 de masini, produs, duminica, in statul american Virginia.

Potrivit autoritatilor, 17 coliziuni s-au produs pe o raza de 1,6 kilometri, in jurul orei locale 13:00, cand in zona era foarte multa ceata, scrie BBC. Carambolul s-a produs pe autostrada 77, in zona montana Fancy Gap.

Aceasta zona este renumita pentru ceata densa.

Carambolul din Virginia este considerat cel mai grav produs din 1997 incoace. Cozile de masini s-au intins pe o distanta de pana la 12 kilometri.

