Accident cu o masina de corp diplomatic in zona Baneasa - trafic ingreunat

Un accident in care a fost implicata o masina de corp diplomatic s-a produs la iesire din Bucuresti, in Baneasa, trei persoane fiind ranite in urma impactului

Circulatia pe Drumul National 1 la iesire din Capitala se circula cu dificultate pe ambele sensuri, iar soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative, transmite Realitatea TV.

In accident au fost implicate trei masini, iar din primele informatii reiese ca una dintre ele apartinea Ambasadei Cehiei la Bucuresti.

Se pare ca soferul vinovat de producerea accidentului ar fi vrut sa evite o alta masina, a pierdut controlul volanului si a sarit peste parapetul despartitor, intrand pe sensul opus de mers, unde s-a izbit frontal cu un alt autoturism.

Fiind vorba despre o coliziune frontala, a fost nevoie de interventia unor echipaje care sa degajeze drumul, intr-o zi in care traficul spre munte pe DN1 este intens, multi bucuresteni deplasandu-se la munte.

