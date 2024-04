Accident cu patru masini pe DN1 - sase persoane au fost ranite

Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident in care au fost implicate patru autovehicule, circulatia pe DN 1 intre Bucuresti si Ploiesti desfasurandu-se ingreunat.

Potrivit reprezentantilor Politiei Prahova, accidentul a avut loc in dreptul localitatii prahovene Puchenii Mosneni, la 20 de kilometri de municipiul Ploiesti.

In urma impactului dintre cele patru masini, sase persoane au fost ranite usor, fiind preluate de ambulante si duse la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Ploiesti.

Din primele verificari a reiesit ca accidentul s-ar fi produs in conditiile in care un sofer a incercat sa intoarca masina, insa nu s-a asigurat in mod corespunzator.

In urma accidentului, masinile avariate au blocat una dintre benzile de circulatie din zona axului drumului.

