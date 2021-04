Accident cumplit in Apuseni: un barbat a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un copac

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Alba, evenimentul a avut loc intre localitatile Vartop si Arieseni.In urma impactului, soferul a suferit rani foarte grave, in momentul in care a fost scos dintre fiarele masinii aflandu-se in stop cardio-respirator. El a fost supus manevrelor de resuscitare, insa fara succes."Din nefericire, victima nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul acesteia", au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba.La fata locului au intervenit angajati ai Statiei de Pompieri Cimpeni, fiind solicitat si un elicopter SMURD