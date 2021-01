Accident pe DN1, in Brasov. Circulatia rutiera se desfasoara pe o singura banda

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Fagaras-Brasov, in apropierea localitatii Vladeni, din judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Din primele informatii,, fiind evaluata medical la fata locului.Traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ, pentru aproximativ 30 de minute, potrivit autoritatilor.Anterior producerii accidentului, autoritatilor au anuntat ca, intre Posada si Comarnic, pe sensul spre Capitala, dar si pe sensul de coborare, in zona statiunilor prahovene Azuga, Busteni si Sinaia.