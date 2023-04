Accident grav in Bucuresti: Un barbat s-a ales cu piciorul sectionat

Un grav accident rutier a avut loc, duminica dimineata, pe Podul Pipera din Capitala, din cauza unui sofer care a adormit la volan si a intrat in coliziune cu o masina ce circula regulamentar pe contrasens.

In vreme ce soferul vinovat, un barbat de circa 30 de ani, s-a ales cu o mana rupta, barbatul care circula regulamentar, un cetatean de 35 de ani, a fost grav ranit, un picior fiindu-i complet sectionat in urma impactului, relateaza Romania TV.

In cele doua masini nu se aflau decat soferii, insa munca celor de la descarcerare a fost extrema de dificila in cazul barbatului cu piciorul transat. Ei au fost nevoiti sa taie masina in bucati, astfel incat sa nu ii provoace victimei si mai multe rani.