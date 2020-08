Accident grav in Dolj: Noua persoane au fost ranite dupa ce soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un autoturism

Potrivit IPJ Dolj, in urma impactului, soferul autoturismului lovit - un barbat de 29 de ani, care initial era incarcerat in autovehicul - si alte 8 persoane, respectiv conducatorul microbuzului si 7 pasageri din acesta, cu varste cuprinse intre 25 si 50 de ani, au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, toti fiind constienti.La fata locului s-au deplasat doua ambulante SMURD , o autospeciala transport personal si victime multiple si o autospeciala de descarcerare din cadrul ISU Dolj, precum si doua ambulante din cadrul SAJ Dolj.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa, iar cercetarile sunt continuate in vederea lamuririi imprejurarilor in care s-a produs accidentul.