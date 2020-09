Accident grav pe autostrada A1 Deva - Nadlac. O persoana a murit si alte doua sunt ranite

. O femeie in varsta de 37 de ani, insarcinata, a murit in accidentul rutier produs, miercuri, pe autostrada A1 Deva - Nadlac. Alaturi de ea, in microbuz, se aflau sase persoane.Accidentul s-a produs in zona localitatii Ilia, din judetul Hunedoara. Un microbuz care tracta o remorca a intrat in balans si s-a rasturnat."In urma impactului, doua persoane din autoturism au ramas incarcerate, potrivit primelor date, cu leziuni grave, iar o alta persoana a decedat", precizeaza reprezentantii centrului Infotrafic din IGPR.Potrivit Infotrafic, accidentul a provocat intreruperea circulatiei pe prima banda, pe sensul catre Nadlac.Citeste si: