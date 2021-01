Accident grav pe DN 1 E: Doua persoane, ranite. Circulatia, blocata la intrarea in Poiana Brasov

Intrare in statiunea Poiana Brasov, pe sensul de mers dinspre muncipiul resedinta de judet este in prezent blocata, pompierii militari cu doua autospeciale cu apa si spump, pentru stingerea incendiilor si cei de SMURD intervin la fata locului. La locul accidentului sunt prezentele si echipajele politiei rutiere, relateaza B1 TV. Din primele informatii, in urma impactului au rezultat doua victime , acestea nefiind incarcerate. IPJ Brasov a anuntat ca in zona se circula alternativ, pe un sens."Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele si imprejurarile in care s-a produs accidentul rutier", a precizat comisar de politie Alina-Maria Ivan, din cadrul IPJ Brasov, conform observatoorul bv.ro.