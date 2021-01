Accident groaznic in Sibiu, dupa ce un autoturism a intrat intr-un copac. Trei persoane sunt ranite

Cei trei raniti sunt soferul si doi pasageri aflati in autoturism.Potrivit reprezentantilor ISU Sibiu, la fata locului au intervenit doua echipaje SMURD , un echipaj de descarcerare si o autospeciala de transport si salvare victime multiple.Doua dintre victime au fost gasite incarcerate si in stare de incostienta, actionandu-se pentru scoaterea lor dintre fiarele contorsionate ale masinii. A trei persoana ranita a fost gasita in stare de constienta, cu suspiciune de fractura a unui membru inferior.Toate cele trei victime au fost transportate la UPU a SCJU Sibiu.