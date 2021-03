Accident in lant pe autostrada A1, la Orastie, dupa ce roata unui TIR s-a desprins. Sase autoturisme si doua autotrenuri, implicate in coliziune

"Accident in lant pe autostrada A1, la kilometrul 333+000, sensul de mers Sibiu - Deva, pe raza localitatii Orastie, dupa ce s-a desprins roata unui autotren. In urma accidentului a rezultat ciocnirea in lant intre 6 autoturisme si doua autotrenuri. Nu sunt victime ", a transmis DRDP Timisoara.Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe banda a doua, iar prima banda si banda de urgenta sunt inchise pana aproximativ in jurul orei 23.30.