Accident cumplit la iesirea din Calugareni catre Bucuresti: o persoana a murit si sase au fost ranite

Plan rosu de interventie

"Pe DN5 (E70) Bucuresti - Giurgiu, la iesirea din localitatea Calugareni catre Capitala, in judetul Giurgiu, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme", a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, in jurul orei 7.45.Potrivit primelor date, o persoana a decedat, iar alte sase au fost ranite, in conditiile in care trei ar fi incarcerate.ISU Giurgiu anunta ca au fost implicate sapte victime in urma accidentului dintre doua autoturisme."Avand in vedere numarul de victime, pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost activat Planul Rosu de Interventie", potrivit ISU Giurgiu.Din cadrul ISU Giurgiu actioneaza trei echipaje de stingere, unul de descarcerare, o autospeciala pentru transport victime multiple, o ambulanta SMURD , precum si sase ambulante SAJ.Totodata, din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov sunt trimise in sprijin doua ambulante SMURD si un echipaj de descarcerare.In sprijin actioneaza si un elicopter SMURD.Circulatia se desfasoara ingreunat, pe una dintre cele patru benzi.