Accident rutier cumplit pe autostrada Bucuresti-Ploiesti. Un sofer de 38 de ani care circula pe contrasens a murit dupa impactul cu un TIR

Un sofer in varsta de 38 de ani care a intrat pe contrasens a murit dupa impactul frontal cu un TIR. Accidentul a avut loc in jurul orei 6.00, pe sensul dinspre Bucuresti spre Ploiesti, la kilometrul 62, in zona localitatii Rafov, judetul Prahova.Soferul TIR-ului nu consumase bauturi alcoolice. Nu este clar, in acest moment, daca soferul de 38 de ani a provocat accidentul intentionat sau nu.Traficul rutier a fost deviat pe DJ 100B, pana in jurul orei 7.30.