Accident rutier grav la un kilometru de Vama Nadlac. Punctul de trecere al frontierei a fost blocat cateva ore

"Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a stabilit ca evenimentul s-a petrecut in jurul orei 11,17. Un aradean de 43 de ani a condus o autoutilitara pe A1, in apropierea PTF Nadlac 2. Din cauza altor preocupari, de natura a-i distrage atentia, acesta nu a pastrat o distanta de siguranta fata de autoturismele care circulau cu viteza redusa in coloana, intrand in coliziune cu doua dintre acestea, care au fost proiectate in alte trei autoturisme din coloana", informeaza politia.Potrivit IPJ, au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale trei copii si patru adulti. In urma concluziilor medico-legale urmeaza a fi efectuata incadrarea juridica.Accidentul a avut loc in jurul orei 11.30, iar initial circulatia a fost complet blocata inspre vama . In jurul orei 14.00, circulatia a fost reluata doar pe banda doi, fiind restrictionata circulatia pe banda de urgenta si banda 1, precizeaza sursa citata.