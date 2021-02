Accident rutier grav pe A1 in sensul spre Bucuresti. Doua autoturisme s-au ciocnit puternic si au ajuns in afara carosabilului

Patru persoane au fost ranite in accidentul rutier produs in zona localitatii argesene Ciresu.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, in evenimentul rutier de la kilometrul 99 au fost implicate doua autoturisme, care in urma coliziunii au fost proiectate in afara carosabilului."Din primele informatii, in unul dintre autoturisme se aflau patru persoane, iar in celalalt o persoana. Pentru gestionarea situatiei de urgenta, la fata locului au intervenit pompierii cu o autospeciala de interventie , o autospeciala de descarcerare si trei ambulante SMURD , alaturi de un echipaj SAJ", precizeaza ISU Arges.Conform aceleiasi surse, in urma accidentului au rezultat patru victime , printre care si un copil de 14 ani, ranit la fata si la unul dintre membre. La sosirea fortelor de interventie nu au fost gasite persoane incarcerate.Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a informat ca, in urma evenimentului rutier, circulatia a fost restrictionata pe prima banda a autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 99.