Accident cumplit provocat de o soferita de 19 ani. Un barbat a murit pe bancheta din spate a masinii izbite violent de un copac

"In seara zilei de 11 iunie 2021, politistii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident pe DJ 222 C.Din primele verificari a reiesit ca o tanara de 19 ani din Bestepe, in timp ce conducea un auto din directia Bestepe catre Mahmudia, la km 25 + 300 m, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un arbore aflat pe marginea drumului.In urma impactului a rezultat decesul unui barbat de 46 de ani care se afla pe bancheta din spate a autoturismului.Conducatoarea auto poseda permis de conducere corespunzator si nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice", se arata in comunicatul Politiei Tulcea.