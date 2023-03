Accident tragic in Afganistan: Un autocar s-a prabusit de pe un pod - 43 de morti, femei si copii

Numarul celor care au murit in urma unui accident rutier din nordul Afganistanului a ajuns la 43, iar cel al ranitilor la trei.

Autocarul circula intre capitala Kabul si Mazar-i-Sharif, in nordul tarii, si avea 50 de pasageri la bord atunci cand s-a ciocnit cu un camion incarcat cu marfa, dupa care a cazut in albia unui rau, a informat vineri Ministrul Apararii intr-un comunicat, transmite EFE.

Un purtator de cuvant al politiei din provincia Samangan, unde a avut loc accidentul, a declarat ca, in momentul impactului, autocarul circula cu viteza mult mai mare decat cea permisa pe un drum ingust si ca soferul a ignorat semnele de circulatie.

Dupa impact, autocarul s-a prabusit de pe un pod, de la o inaltime de peste 15 metri, iar pasagerii au ramas blocati in vehicul. Printre morti se afla femei si copii.

Accidentele soldate cu victime sunt un lucru obisnuit pe drumurile afgane, din cauza starii proaste a soselelor. Peste 3.000 de oameni mor in fiecare an in accidente de trafic in aceasta tara.