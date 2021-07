Impact frontal nimicitor. Momentul in care doi soti si-au pierdut viata intr-un accident in judetul Iasi VIDEO

O autoutilitare s-a ciocnit de un autoturism Volkswagen . Doi soti, in varsta de 65, respectiv 67 de ani, din judetul Bacau, si-au pierdut viata, iar a treia victima, conducatorul autoutilitarei, un barbat in varsta de 30 ani cu traumatism toraco abdominal a fost transportat la o unitate spitaliceasca din mun. Iasi.Din imagini se poate vedea cum autoturismul in care se aflau cei doi a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit frontal de autoutilitara.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a transmis ca cele doua victime au fost descarcerate, fiind inconstiente s-a aplicat protocolul de resuscitare, dar in final s-a constatat decesul.