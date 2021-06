Microbuz care transporta copii, implicat intr-un grav accident rutier. Accidentele cu masini de transport persoane care au avut loc in ultimii doi ani

O serie de evenimente rutiere soldate cu victime , in care au fost implicate microbuze, autocare sau autobuze, au mai avut loc in anii ultimii trei ani:27 mai - un microbuz cu opt persoane s-a rasturnat in Copaceni, judetul Cluj, iar o parte dintre pasageri au necesitat ingrijiri medicale.12 martie - un microbuz care transporta muncitori si un autoturism au fost implicate intr-o coliziune pe DN 28 Iasi - Targu Frumos, in zona localitatii Podu Iloaiei, judetul Iasi. Sapte persoane au fost ranite.3 martie - 26 de persoane, dintre care 19 copii, au fost implicate intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Arbore, in urma coliziunii unui microbuz scolar cu doua autoturisme. Sapte persoane au fost transportate la spital.21 octombrie - o persoana a murit si alte 14 au fost ranite, intr-un accident produs pe autostrada A1 Deva-Sibiu, in zona localitatii Pianu, din judetul Alba, dupa ce un microbuz care transporta 15 oameni, avand atasata o platforma pe care se afla un autoturism, s-a rasturnat pe carosabil, pe banda de urgenta. A fost activat Planul rosu de interventie 29 septembrie -o persoana a murit si alte sase au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz. Accidentul s-a produs pe DN 28 (DE 583) Iasi - Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat Planul rosu de interventie.6 iulie - o persoana a murit si alte patru au fost ranite intr-un accident in care a fost implicat si un microbuz de persoane. Accidentul s-a produs pe DJ 201, in localitatea Sintesti din judetul Ialomita. In urma impactului, soferul autoturismului, un tanar de 20 de ani, a fost grav ranit. Acesta a ramas prins intre fiarele contorsionate ale masinii, fiind scos de echipele de la descarcerare in stare de inconstienta si stop cardio-respirator. Victima a decedat in urma traumatismelor suferite.16 iunie - doua persoane au murit si 11 au fost ranite, intr-un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si un autoturism. Accidentul s-a produs pe DN2D Focsani - Targu Secuiesc, la kilometrul 25, in localitatea Bolotesti, dupa ce soferul microbuzului de calatori a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu autoturismul. La nivelul judetului a fost activat Planul rosu de interventie.10 iunie - un accident rutier cu 11 victime a avut loc pe DN 67, pe raza localitatii Bunesti din judetul Valcea, intre un autoturism si un microbuz de transport persoane, dupa ce conducatorul unui autoturism, ce se deplasa pe sensul de mers Valcea - Gorj, a patruns pe sensul de mers opus, intrand in impact cu un microbuz in care se aflau 14 persoane. A fost declansat Planul rosu de interventie.18 februarie - opt persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 19, langa localitatea Ardud, fiind activat Planul rosu de interventie. Accidentul rutier s-a produs intre un microbuz si un autoturism, intre Madaras (jud. Harghita) si Ardud (jud. Satu Mare).15 ianuarie - doua persoane au murit si alte 20 de au fost transportate la spital, dupa ce un microbuz cu calatori s-a rasturnat pe DN 38, in apropierea localitatii Topraisar din judetul Constanta.5 ianuarie - un accident produs pe DN 29 D, pe raza localitatii Talpa din judetul Botosani, s-a soldat cu ranirea a 11 persoane, printre care si un copil de 12 ani, dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz.5 octombrie - un accident grav de circulatie s-a produs pe DN 2A Slobozia-Urziceni, in zona localitatii Sfantu Gheorghe, comuna Balaciu, intre un tir si un microbuz de transport pasageri. Zece persoane au murit, intre care si cei doi soferi , si alte opt au fost ranite. Autoritatile din judetul Ialomita au declansat Planul rosu de interventie, fiind vorba de un numar mare de victime ramase incarcerate. La fata locului au actionat de urgenta peste 40 de pompieri , paramedici SMURD si personal medical al Serviciului Ambulanta cu 19 autospeciale de interventie si ambulante.4 octombrie - doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite grav intr-un accident ce a avut loc pe DN 66, pe raza comunei Bacia, din judetul Hunedoara, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion TIR care circula din sens opus.23 septembrie - 14 persoane au fost transportate la mai multe spitale de urgenta, in urma unui accident intre un microbuz si o autoutilitara care a avut loc in satul Sindrilita din comuna Ganeasa, pe DN2 Bucuresti - Urziceni.4 septembrie - cinci persoane au fost ranite pe DN 24, intre Tisita si Tecuci, judetul Vrancea, dupa ce microbuzul in care acestea calatoreau a fost lovit de un autoturism care nu a acordat prioritate la schimbarea directiei de mers.14 august - doi oameni au murit si sase au fost raniti , dupa ce un microbuz s-a rasturnat in localitatea doljeana Pielesti. In microbuz se aflau 13 persoane. La nivelul judetului a fost activat Planul rosu de interventie.11 august - 19 persoane au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 7, in zona satului Rau Vadului, comuna Caineni, fiind activat Planul rosu de interventie la nivelul judetului Valcea. Accidentul a avut loc intre un autoturism si un microbuz de transport persoane.8 august - un microbuz cu persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile la Ostrov-Daeni, pe DJ 222F, in judetul Tulcea. Cinci din cele 14 persoane aflate in autobuz au necesitat ingrijiri medicale. A fost activat Planul rosu de interventie.20 mai - noua persoane, intre care patru copii, au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 1 C, intre localitatile Halmeu si Turulung din judetul Satu-Mare, la nivelul judetului fiind activat Planul rosu de interventie. Nicio persoana nu a fost incarcerata, toate fiind transportate la spital pentru investigatii 16/17 mai - un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism s-a produs in municipiul Bacau, in urma acestuia 16 persoane fiind transportate la spital.30 aprilie - un autobuz cu 39 de pasageri s-a rasturnat in localitatea Drajna din judetul Calarasi, fiind activat Planul rosu de interventie. 12 persoane au primit asistenta medicala la locul producerii accidentului, iar patru dintre victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Slobozia, pentru investigatii suplimentare.20 aprilie - 11 persoane au fost ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara partii carosabile, fiind activat Planul rosu de interventie. Accidentul s-a produs pe DN 1, in localitatea Capusu din judetul Cluj, dupa ce soferul ar fi adormit la volan.27 martie - un accident de microbuz s-a produs in zona localitatii Dobrovat din judetul Iasi. Microbuzul, in care se aflau 25 de pasageri, a derapat din cauza conditiilor meteo nefavorabile si s-a rasturnat pe sensul de mers spre Iasi al drumului. Bilantul victimelor a fost de 23 de persoane, dintre care 21 au fost transportate la spital, iar doua au primit ingrijiri medicale la fata locului. Autoritatile din judetul Iasi au activat Planul rosu de interventie.25 martie - soferul unui microbuz a murit, iar o femeie a fost ranita, dupa impactul cu un tir polonez, pe autostrada A1, pe raza localitatii Remetea Mare din judetul Timis.13 martie - patru persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz a fost lovit de o masina care nu a acordat prioritate, pe DJ 720, in Calinesti, judetul Prahova.26 februarie - o persoana a murit, iar alte doua au fost ranite, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de marfa, pe o artera rutiera din municipiul Arad.11 februarie - doua persoane au murit si sapte au fost ranite intr-un accident produs pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, in care au fost implicate un microbuz de transport persoane cu opt pasageri si o autoutilitara.5 februarie - 11 persoane au fost ranite dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat intr-un parapet. Accidentul s-a produs pe DN 67, intre Drobeta Turnu Severin si Motru, in zona Ciovarnasani, comuna Sisesti din judetul Mehedinti.22 ianuarie - o persoana a murit si 12 au fost ranite intr-un accident produs pe DN7, in orasul Lipova, din judetul Arad, dupa ce un TIR a derapat, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum umed, iar soferul unui microbuz cu pasageri nu a putut evita impactul cu remorca, ce a intrat pe banda sa de mers.17 ianuarie - noua persoane au fost ranite dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un parapet de beton pe DN 52, la intrare in municipiul Turnu Magurele din judetul Teleorman. Soferul microbuzului nu a adaptat viteza intr-o curba si a intrat intr-un parapet din ciment aflat in afara partii carosabile.12 ianuarie - sase persoane au fost ranite, intre care doi copii de 10 si 14 ani, intr-un accident produs in localitatea Polovragi din judetul Gorj. Un microbuz de 8+1 locuri a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o constructie din beton. A fost activat Planul rosu de interventie.11 ianuarie - o persoana a murit si alta a fost ranita usor intr-un accident in care au fost implicate un autobuz cu calatori si un autoturism, pe drumul intre Codlea si Ghimbav din judetul Brasov. In autobuz se aflau 40 de persoane.